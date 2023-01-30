Региональный сайт Госуслуг стал популярней у молодежи Хабаровского края Фото: Василий Вахрин

В 2022 году на региональный портал «Услуги27» зашло на 20% больше посетителей, чем в 2021-м. В среднем в неделю было до 16 тысяч пользователей, в день – две тысячи. Также на 10 тысяч выросло число отправленных обращений. 31% посетителей сайта – люди в возрасте от 25 до 34 лет, девять процентов – молодежь от 18 до 24 лет.

- В прошлом году на портале появилось около 100 новых услуг. Теперь их 745. Появились и проактивные уведомления, - сказал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи Хабаровского края.

Самой популярной услугой на портале оказалась запись к врачу. Ею воспользовались около 150 тысяч раз. На втором месте - определение номера очереди в детсад. Таких обращений было 44 тысячи.

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