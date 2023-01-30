Хабаровские предприниматели создадут 540 временных рабочих мест за счет субсидии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работодателям доступна субсидия, которая выплачивается из регионального бюджета для создания временных рабочих мест. Такая поддержка помогает решить некоторые проблемы на рынке труда.

- Предприниматели получают субсидию на организацию временных мест для своих работников под риском сокращения или для общественных работ незанятых граждан. Государство выделит работодателю деньги на часть зарплаты для сохранения мест, - сказала Инна Малинина, представитель правительства края.

Субсидию можно оформит не более чем на три месяца. Сумма на каждого работника высчитывается по уровню МРОТ, который сегодня равняется 16 242 рубля, и районному коэффициенту. В 2022 году субсидия выдана 131 работодателю. В 2023 году планируется создать или сохранить до 540 рабочих мест.

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