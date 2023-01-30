Сильные морозы отступят из Хабаровского края 31 января Фото: Администрация Хабаровска

После затяжного похолодания погода в Хабаровске 31 января изменится к лучшему. Синоптики не прогнозируют осадки, а ветер во вторник будет дуть со средней скоростью 6-12 метров в секунду. Ночью температура продержится на уровне от -27 до -29, а вот днем потеплеет до -15 градусов.

31 января погода изменится практически на всей территории Хабаровского края. В южных районах днем будет от -11 до -16, ночью от -26 до -31. В центре региона синоптики прогнозируют от -25 до -43 ночью и от -11 до -27 днем. На севере столбик термометра покажет от -16 до -41 ночью и от -11 до -25 днем.

Во вторник вероятность снега в регионе будет низкой. На большей части территорий скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду, только по побережью Тугуро-Чумиканского района будут порывы до 15-20 метров.

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