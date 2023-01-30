Строительство Межрайонного онкодиспансера возобновится в Комсомольске в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре достроят онкологический диспансер, который начали строить еще в 2018 году. Бывший подрядчик не смог закончить начатое, поэтому работы были приостановлены. Новый контракт уже подписан с Военно-строительной компанией (ВСК) по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. На объекте уже начались подготовительные работы.

- Именно стройка пока не начата. Площадку нужно подготовить после ухода предыдущего подрядчика. Рабочие уже вынесли мусор, снесли конструкции, которые успели испортиться. Проект сейчас дорабатывается. Активная работа начнется весной, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Онкодиспансер - важный объект для региона. По словам спикера, его открытие позволит жителям севера края получать специализированную онкологическую помощь. В центре будут проводить основные виды процедур, которые нужны тяжелобольным пациентам.

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