Число волонтеров в Хабаровском крае увеличится до 110 тысяч человек к 2025 году

Волонтеров становится больше в Хабаровском крае Фото: Вячеслав Реутов

На заседании президиума регионального правительства обсудили развитие волонтерства. Глава края Михаил Дегтярев напомнил участникам, что поддержка добровольчества - один из нравственных приоритетов в работе властей.

- Мы реализуем опорный проект «Дорога молодым». К 2025 году нужно увеличить число жителей, вовлеченных в добровольчество, до 110 тысяч человек. Уже созданы «Добро.Центры» в Хабаровске и Бикине. В этом году откроем еще пять, а к концу 2024-го их будет 10, - сказал губернатор Хабаровского края.

На территории региона всего работают около 600 добровольческих организаций и объединений. Благодаря поддержке правительства их количество регулярно растет, как и число участников, готовых безвозмездно помогать другим в сложных ситуациях.

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