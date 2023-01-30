28 команд из Хабаровского края примут участие в конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений»
Фото: Правительство Хабаровского края
Жители Хабаровского края могут принять участие в конкурсе видеороликов, раскрывающих красоту и туристический потенциал Дальнего Востока. Шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, который вошел в состав жюри, поделился своими впечатлениями о красоте местной природы.
- Я как человек, бывавший там и снимавший фильмы, понимаю, что не смогу охватить за эти 10 лет и одного процента всех местных красот. Надеюсь, что это удастся сделать вам, дорогие участники нашего конкурса. Рассказывайте, как прекрасна дальневосточная земля и как прекрасна Россия! - сказал Евгений Сазонов.
Заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток - Земля приключений» уже подали 194 команды, 28 из которых - из Хабаровского края. 32 туристических маршрута, предложенных участниками, проходят через регион, позволяя путешественникам увидеть его уникальность и местные красоты.
Заявки на участие в конкурсе и сам фильм о путешествии нужно отправить на сайт конкурса путешественникдв.рф.
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