Две тысячи бутылок алкоголя изъято из незаконного оборота в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Предприниматели Хабаровского края встретились с представителями управления Росалкогольрегулирования по ДФО. Сотрудники ведомства рассказали о том, как будут организованы проверки в 2023 году.

- Срок выдачи лицензий на торговлю алкоголем сокращен с 30 до 15 дней. Организации, которые торгуют спиртными напитками за пределами краевой столицы и Хабаровского района, теперь могут получить документы за 20 дней, - сказал Дмитрий Зубарев, начальник ГУ регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

Так как в регионе действует упрощенный порядок проверки бизнеса, соответствие заявителя лицензионным требованиям будет устанавливаться с помощью дистанционных средств контроля.

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