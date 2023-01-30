Поврежденный дымоход стал причиной пожара на базе в Биробиджане
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Информация о пожаре, возникшем на улице Комбайностроителей, оперативно поступила в службу пожарной охраны МЧС по городу Биробиджану в Еврейской автономии днем 27 января. Экстренная помощь выехала по звонку начальницы базы, сообщившей о задымлении в одном из цехов.
На месте по данному вызову работали девять сотрудников пожарно-спасательного отряда №8, к месту пожара были направлены две единицы техники.
К приезду пожарного расчета на территории цеха уже вовсю полыхала крыша подсобки. Пожарные быстро локализовали огонь, предотвратив его дальнейшее распространение по зданию. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
- Причиной пожара стало неправильное использование печи. Согласно правилам пожарной безопасности, запрещается эксплуатировать печи с прогаром трубы, - уточнили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Биробиджану и Биробиджанскому району.
Ущерб по итогам происшествия уточняется.
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