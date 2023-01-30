На ТЭЦ-3 в Хабаровске идут работы по устранению аварии Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом четыре района города, устраняют аварию. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы планируется завершить ко вторнику. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук держит ситуацию на личном контроле.

Авария произошла в минувшие выходные, сейчас там в рабочем состоянии находятся лишь два энергоблока, в связи с этим возникло понижение температуры. 29 января, при температуре воздуха на улице -25,5 градуса, температура воды на выходе с ТЭЦ должна составлять 100 градусов. По факту она составляла на 12 градусов меньше. 30 января - на 7 градусов меньше.

В зону обслуживания ТЭЦ-3 попадают Краснофлотский район, части Кировского, Железнодорожного и Центрального районов города. Работы завершат ко вторнику, об этом сообщила пресс-служба АО «ДГК». Сейчас все силы предприятия бросили на работы на ТЭЦ.

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