На Колыме загорелся офис интернет-магазина Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане в офисе интернет-магазина произошел пожар. Огонь возник прямо в зале, где покупатели забирают свои товары. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению. Офис известного магазина находится в многоквартирном жилом доме по улице Вострецова, на первом этаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области, в зале загорелись картонные коробки. В момент ЧП никого из покупателей в зале не было, сами сотрудники своевременно обнаружили пожар и эвакуировались из здания, а затем вызвали спасателей.

Специалисты предполагают, что возможной причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

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