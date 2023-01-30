Житель Биробиджана на Lexus выехал на обочину и врезался в светофор Фото: УМВД России по ЕАО

Всего за уикенд 27-29 января в Еврейской автономии зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий, сообщает ГИБДД УМВД России по ЕАО.

Инцидент со светофором случился в областном центре утром 27 января, водитель не справился с управлением на большой скорости и вылетел на обочину, повредив дорожный знак в районе улицы Пионерской, 39.

Вечером субботы дорожная авария случилась в Биробиджане рядом с домом 18 по проспекту 60 лет СССР. Водитель на Mazda Premasi неправильно рассчитал расстояние до движущейся впереди Toyota Ipsum, что в результате привело к столкновению.

- Во всех зарегистрированных ДТП автомобили получили механические повреждения, - подчеркивают в УМВД России по Еврейской автономной области.

Ведомство также сообщает, что на дорогах региона инспекторы выявили 102 нарушения ПДД, в числе которых задержаны 12 водителей в состоянии опьянения, 11 человек, не имевших права на управление транспортом, четверо привлечены за выезд на встречку, столько же нарушивших правила дорожного движения на перекрестках, и также четверо водителей небезопасно перевозили детей, один водитель не пропустил пешехода, 20 - привлечены за неиспользование ремней безопасности, а также зафиксировано девять нарушений ПДД пешеходами.

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