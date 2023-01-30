Михаил Дегтярев привлек федеральное собрание к развитию Хабаровского края Фото: реготделение ЛДПР

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы обсудили на рабочей встрече работу ЛДПР и ее перспективы в ДФО. Как сообщает реготделение партии, стороны договорились о совместной работе по развитию региона. Мероприятие прошло в рамках обучающего форума высшей партийной школы ЛДПР ДФО.

В ходе встречи глава региона отметил, что те предложения, которые поднимались на партшколе, будут взяты во внимание местным правительством. Приоритетным направлением края остается соцполитика. Гости смогли оценить потенциал края в области высшего образования и пообщаться со студентами лично.

Также особое внимание было уделено занятости населения, в одном из центров с визитом побывали парламентарии и отметили профессионализм специалистов, а также настрой вести каждого человека до самого трудоустройства. Также внимание уделили экономике региона. Здесь гости подчеркнули рост - во многом благодаря главе региона.

Михаил Дегтярев, в свою очередь, адресовал депутатам и сенаторам просьбы и предложения, касающиеся судостроительства, субсидирования и развития органов местного самоуправления. В завершение встречи участники заявили о готовности помогать развивать регион.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.