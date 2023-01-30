О Российском движении детей и молодежи поговорили со школьниками Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае со школьниками провели внеурочные занятия и рассказали о Российском движении детей и молодежи. Во время 30-минутных уроков учащиеся узнали об основных миссиях и ценностях движения. Председатель реготделения Александр Воробьев сказал школьникам, что они могут стать участниками этого движения и предлагать свои идеи «Движению первых».

Главные направления работы движения, которое объединило в себе многие общественные детские организации, это качественное образование, активное участие в культурных мероприятиях, волонтерское направление, история, ЗОЖ, а также экологические проекты, природоохрана и туризм.

В регионе отделение движения работает на базе КДЦ «Созвездие». Губернатор края Михаил Дегтярев лично возглавил координационный совет по взаимодействию с движением и его отделениями.

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