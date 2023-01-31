10-дневный аномальный мороз зафиксирован в Хабаровском крае впервые за 40 лет Фото: Сергей ГАПОН

Погода в Хабаровском крае каждую зиму приносит сильный мороз, который обычно держится до недели. Но в этом году все вышло за рамки привычного. Аномальный холод в январе продержался 10 дней, чего синоптики не наблюдали последние 40 лет. Последний раз так долго морозы не отступали в 1980-м, когда минусовые температуры били рекорды в течение 11 дней.

Уже с 30-31 января лютый холод отступит из Хабаровского края. В регионе все еще будет холодно, но в рамках нормы для этого времени года. Ночами воздух на большей части края будет остывать до 24-30 градусов ниже ноля, а днем температура будет держаться от -15 до -20. В ближайшую неделю резкого похолодания не ожидается, но синоптики не исключают, что в край наведаются несколько циклонов, которые еще заставят хабаровчан померзнуть.

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