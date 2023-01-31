Хабаровские археологи восстанавливают артефакты возрастом 500 лет до нашей эры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты краевого центра охраны памятников истории и культуры (ОПИК) работают над восстановлением предметов быта людей, которые проживали на территории современного Хабаровска за 500 лет до нашей эры. Сотрудники ОПИК работают с цельными изделиями из керамики, металла, кости и камня, которые нашли во время раскопок на памятнике «Амурский санаторий», расположенном в северной части краевой столицы.

Артефакты восстанавливают, а затем передают в музей истории. Увидеть их можно на выставке «Древности Хабаровска». Археологи смогли воссоздать уже больше 10 сосудов возрастом до 2,5 тысячи лет.

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