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НовостиОбщество30 января 2023 23:33

Почти 1,3 тысячи пар из Хабаровского края получили выплаты за супружеское долголетие

Премии положены тем, кто прожил вместе больше 50 лет
Александра ЯВИЩЕНКО
Почти 1,3 тысячи пар из Хабаровского края получили выплаты за супружеское долголетие

Почти 1,3 тысячи пар из Хабаровского края получили выплаты за супружеское долголетие

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае действует социальный проект «Супружеское долголетие». Жители региона, которые прожили в браке полвека и больше, получают специальные памятные знаки и премии в размере 25 тысяч рублей.

- В 2022 году 1 288 пар удостоились награды, прожив вместе больше 50 лет. Программу было решено продлить и на этот год. Финансирование проекта в 2023-м составит 45 миллионов рублей, - рассказали в администрации Амурского района.

Напомним, программа «Супружеское долголетие» начала действовать в Хабаровском крае с 2021 года по инициативе губернатора Михаила Дегтярева.

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