Почти 1,3 тысячи пар из Хабаровского края получили выплаты за супружеское долголетие Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае действует социальный проект «Супружеское долголетие». Жители региона, которые прожили в браке полвека и больше, получают специальные памятные знаки и премии в размере 25 тысяч рублей.

- В 2022 году 1 288 пар удостоились награды, прожив вместе больше 50 лет. Программу было решено продлить и на этот год. Финансирование проекта в 2023-м составит 45 миллионов рублей, - рассказали в администрации Амурского района.

Напомним, программа «Супружеское долголетие» начала действовать в Хабаровском крае с 2021 года по инициативе губернатора Михаила Дегтярева.

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