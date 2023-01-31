Шла на зеленый: водитель иномарки сбил женщину на переходе в Хабаровске

Хабаровчанка попала под колеса автомобиля на перекрестке Гамарника – Слободская
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Авария произошла 30 января примерно в 9:00 на перекрестке Гамарника - Слободская. Водитель «Тойоты Ипсум» ехал со стороны Шеронова к Постышева, когда на развязке повернул направо. В это же время дорогу на зеленый сигнал светофора переходила 41-летняя женщина. Автомобилист не успел затормозить и сбил пешехода.
- Женщина получила травмы, но угрозы ее жизни нет. Врачи осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Сотрудники автоинспекции призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов - быть внимательней, выходя на проезжую часть.
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