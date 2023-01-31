Акция «Поздравь Защитника» проходит в Краснофлотском районе Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Комитет по управлению Краснофлотским районом присоединился к акции «Поздравь защитника». Все желающие могут помочь в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Жители района приносят теплую одежду, медицинские препараты, средства личной гигиены, продукты с долгим сроком хранения, которые потом передадут бойцам в зону СВО.
- Уже собрано больше 300 единиц товаров. Школьники пишут поздравительные письма, которые передадут военнослужащим в День защитника отечества, - рассказали в администрации Хабаровска.
Принести подарки можно сотрудникам комитета по будням с 9:00 до 18:00 на Руднева, 41 в кабинет №14. Акция продлится до 10 февраля.
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