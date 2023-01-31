Чемпионат и первенство ДФО по легкой атлетике прошли в Хабаровске

Чемпионат и первенство ДФО по легкой атлетике прошел в Хабаровске Фото: Федерация легкой атлетики Хабаровского края

Хабаровские легкоатлеты взяли семь золотых медалей на чемпионате и первенстве ДФО. Соревнования проходили среди спортсменов в возрасте до 23 лет на стадионе имени Ленина. Победителем чемпионата стал Александр Николаев. На первенстве наши участники завоевали семь золотых медалей. Победителями стали Антон Улухпаев, Георгий Тарабаров, Никита Усяев, Георгий Кивнишвили и Елизавета Демина.

- Александр Николаев показал результат мастера спорта в беге на 60 метров - 6,78 секунды. Георгий Тарабаров также выступил на уровне мастера спорта среди юниоров в прыжках в высоту - 2,15 метра, - сказала Светлана Зубарева, главный тренер хабаровской сборной.

Победители этих соревнований получат возможность выступить на зимнем чемпионате и первенстве России. На юниорских стартах в Ульяновске выступят 11 спортсменов региона, и еще 13 представят регион на чемпионате страны.

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