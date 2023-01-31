В двухэтажном доме в Николаевске-на-Амуре обрушился потолок
Фото: Прокуратура Хабаровского края
В Николаевске-на-Амуре обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами деревянного дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, обвал случился в нежилых квартирах, в происшествии никто не пострадал, однако городская прокуратура начала проверку.
- В 7:00 часов 30 января 2023 года произошло обрушение перекрытия между этажами в деревянном двухэтажном доме по улице Луначарского, 192 города Николаевска-на-Амуре. На место происшествия выезжал Николаевский-на-Амуре городской прокурор Владимир Шевелев, - сообщает ведомство.
В ходе проверки прокуратура выяснит, своевременно ли было расселено аварийное жилье. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.
Обрушение потолка произошло недавно и в Магаданской области. Здесь инцидент случился уже не в доме, а в только открывшейся школе, во время урока у третьеклассников.
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