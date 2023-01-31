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НовостиОбщество31 января 2023 2:17

Треть жителей Хабаровского края жалуется на хроническую усталость

Они испытывают проблемы со сном и раздражительность
Александра ЯВИЩЕНКО
Треть жителей Хабаровского края испытывает хроническую усталость

Треть жителей Хабаровского края испытывает хроническую усталость

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опрос жителей Хабаровского края показал, что почти треть из них вынуждена постоянно бороться с хронической усталостью. Около 30% населения региона пребывают в состоянии раздражительности и эмоционального упадка каждый день. Еще 18% страдают от приступов затяжной усталости раз в полгода, 13% - в конце каждой недели.

40% опрошенных во время упадка испытывают проблемы со сном и теряют эффективность на работе, 38% становятся раздражительными, 35% - подавленными, 30% - тревожными. Симптомы чаще проявляются у женщин - 34% против 28% у мужчин.

Даже долгие новогодние выходные не сильно повлияли на статистику. Полноценно отдохнуть получилось только у 53% жителей края. Остальные решали личные проблемы или работали, а другие хотели бы отдохнуть подольше.

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