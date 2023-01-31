Сотрудники МЧС и администрации направили хабаровчанам правила пожарной безопасности Фото: Администрация Хабаровска

За прошлую неделю пожарные Хабаровска 17 раз выезжали на вызовы. Возгорания фиксировали как в частных домах, так и в квартирах. За семь дней от огня погиб один человек, а всего с начала 2023 года было зафиксировано пять смертей при пожарах. Чтобы предотвратить возможные ЧС, сотрудники МЧС вместе с представителями городской администрации регулярно проводят рейды, во время которых информируют хабаровчан об угрозах и напоминают им правила пожарной безопасности.

- В этот раз специалисты провели беседы с жителями частного сектора и ветхих домов по улицам Карагинской и Кабельной, переулка Кабельного, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Жителям объяснили, как безопасно пользоваться отопительными печами и электроприборами, раздали больше 90 памяток.

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