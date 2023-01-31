Хабаровская ТЭЦ-3 полностью возобновила работу после аварии Фото: Михаил ФРОЛОВ

На минувших выходных на ТЭЦ-3 произошла авария, из-за которой один из трех энергоблоков пришлось отключить для ремонта. После поломки мощность оборудования сильно снизилась. 29 января температура на выходе составила 88 градусов вместо 100, а 30 января - 93 градуса. Чтобы проблему решили в максимально короткие сроки, администрация Хабаровска взяла ее под личный контроль.

- Сегодня энергоблок запустили в работу. Все параметры должны нормализоваться до вечера, - рассказали в пресс-службе АО «ДГК».

Напомним, ТЭЦ-3 обслуживает жителей Краснофлотского, частично Кировского, Железнодорожного и Центрального районов.

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