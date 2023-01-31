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НовостиОбщество31 января 2023 3:13

Соревнования между ветеранами спорта прошли в Хабаровске

Участниками спартакиады стали 80 человек
Александра ЯВИЩЕНКО
Соревнования между ветеранами спорта прошли в Хабаровске

Соревнования между ветеранами спорта прошли в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице состоялась спартакиада для опытных атлетов, которые раньше профессионально занимались спортом, но в силу возраста прервали карьеру. В комплексе «Авангард» на улице Краснофлотской всего собрались 80 участников, решительно настроенных на победу.

- Соревнования прошли по разным дисциплинам: шахматы, пинг-понг, дартс, дриблинг клюшкой, боулинг, баскетбол. Были и командные эстафеты на скорость. Для каждого состязания оборудовали отдельную локацию. Все ветераны показали отличные результаты, - рассказали в администрации Хабаровска.

В конце спартакиады участников ждала церемония награждения. Победителей поздравили, вручив им медали и вкусные призы.

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