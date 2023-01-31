18,7 тысячи хабаровчан проголосовали за территории, которые отремонтируют в 2024 году

18,7 тысяч хабаровчан проголосовали за территории, которые отремонтируют в 2024 году Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска рассказали о предварительных результатах первого этапа голосования за общественные территории, которые обустроят в 2024 году. В опросе уже приняли участие почти 19 тысяч жителей города. Отдать свой голос смогут хабаровчане старше 14 лет до 15 февраля.

Больше половины участников опроса (52,5% или около 10 тысяч) - люди от 31 до 50 лет, 26,7% (пять тысяч человек) - хабаровчане старше 50 лет, 18,9% (3,5 тысячи) - от 14 до 30 лет. В этом году отдать голос можно за одну из 28 территорий, предложенных на выбор на сайте городской администрации.

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