Конкурс «За заслуги в семейном воспитании» стартовал в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

Семьи краевой столицы могут получить почетный знак мэра Хабаровска «За заслуги в семейном воспитании». Награда положена тем участникам, которые прикладывают максимум усилий для развития и укрепления традиций, ценностей. Для этого нужно принимать активное участие в социально-политической жизни города и иметь пять детей.

- Важное условие для получения награды - проживание в Хабаровске в зарегистрированном браке не меньше 15 лет. Семья может стать лауреатом только раз, - рассказали в администрации города.

Документы можно подать в районные комитеты. Для этого нужно собрать не меньше четырех ходатайств от работодателей родителей и учебных заведений, которые посещают дети. Еще необходима характеристика семьи, в которой будет указана информация о присвоенных наградах, общественных признаниях.

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