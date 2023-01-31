Небольшое потепление ожидает Хабаровский край 1 февраля Фото: Администрация Хабаровска

Погода в Хабаровске 1 февраля будет морозной и немного ветреной. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура опустится от -22 до -24, а днем будет от -13 до -15. Скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края погода в среду улучшится. Осадков не ожидается, а ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -22 до -37, а днем от -9 до -25.

Немного холоднее будет 1 февраля в центральной части Хабаровского края. Здесь не прогнозируют осадков, а температура воздуха составит от -22 до -40 ночью и от -9 до -25 днем. Ветер будет слабый, местами порывы достигнут 11 метров в секунду.

На севере региона, особенно на побережье, ветер усилится до 14-20 метров в секунду. На большей части территорий осадков не будет, только в Охотском районе пойдет небольшой снег, может начаться слабая метель. Ночью температура упадет от -18 до -40, а днем продержится на уровне 13-22 градусов ниже ноля.

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