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НовостиЗвезды31 января 2023 4:30

Фотовыставка Фестиваля фильмов и фотографий откроется в Хабаровске 16 февраля

Она будет работать на базе Гродековского музея
Александра ЯВИЩЕНКО
Фотовыставка Фестиваля фильмов и фотографий откроется в Хабаровске 16 февраля

Фотовыставка Фестиваля фильмов и фотографий откроется в Хабаровске 16 февраля

Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

У хабаровчан будет целый месяц, чтобы посетить уникальную фотовыставку Фестиваля фильмов и фотографий «Грань: путешествия, приключения, экстрим» и «Заповедное эхо». Она откроется 16 февраля в Гродековском музее и продлится до 13 марта.

- Прекрасную природу планеты участники покажут в номинациях «Пейзаж», «Растительный и животный мир» и «Аэросъемка» с высоты птичьего полета. В номинации «Экстрим» посетители музея увидят экстремальные кадры, сделанные в горах и на воде, во время прыжков с парашютом, путешествий на мотоциклах и квадроциклах. Также будут представлены работы в категориях «Походные будни» и «Портрет». Изюминкой остается номинация «Путешествие» - репортаж из нескольких фотографий и рассказа, - сообщили в пресс-службе Гродековского музея.

В рамках конкурса «Заповедное эхо» хабаровчане также увидят фотографии, которые были сняты на особо охраняемых природных территориях России.

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