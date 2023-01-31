Колумнист КП Кирилл Цмакалов, председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию сегодня в своей колонке — о том, что приходя во власть, политики должны многому учиться

Кирилл Цмакалов с Еленой Афанасьевой, сенатором Российской Федерации, руководителем Высшей партийной школы ЛДПР Фото: Наталья Возиянова

Поделюсь мыслями по итогам обучающего форума Высшей партийной школы ЛДПР ДФО.

Ее статус поддержали наши старшие товарищи, был рад увидеть своих однопартийцев сенаторов Елену Афанасьеву и Вадима Деньгина, руководителя аппарата фракции в Госдуме Максима Зайцева, депутатов Госдумы Ярослава Нилова, Бориса Чернышова, Станислава Наумова. Хотя мы все уже не первый год в политике, но интеллектуальная встряска обязательна, ведь без обучения нет самосовершенствования.

ЛДПР всегда отличалась и отличается нетривиальным подходом к жизни, харизмой, заложенной нашим основателем Владимира Вольфовича. Но на лаврах великого Жириновского далеко не уедешь, поэтому нужно знать если не все, то многое, чтобы ЛДПР оставалась ведущей парламентской партией, а мы на местах были успешными ее представителями и получали на выборах достойные результаты.

Спасибо коллегам за масштаб знаний, полную погруженность, информационную наполненность нашей школы. В ее организации на высочайшем уровне огромная заслуга лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва и всего нашего партийного штаба.

Для себя подчеркнул, что моя позиция максимальной открытости для людей в социальных сетях, электронных СМИ, в личном общении и на встречах с избирателями-четкая и правильная. Ну и не могу не отметить то, что в ЛДПР по сравнению с другими партиями много женщин с волевым характером и желанием идти во власть и работать не для себя, а для людей.

Твердо уверен, что женское представительство в органах власти и управления это благо для регионов и для России, ведь это признак развитости той страны, где это представительство выше. Но главное, что хочу сказать нашим землякам-неважно, насколько прекрасен тот или иной избранный кандидат, важно, насколько законно он избран, поэтому участвовать в волеизьявлении нужно всем.

Готовимся вместе с вами к выборным кампаниям 2023-го и последующих годов.