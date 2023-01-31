200 млн рублей выдал Хабаровский филиал Россельхозбанка на сезонные работы в 2022 году

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В 2022 году Россельхозбанк выдал предприятиям АПК Хабаровского края, Еврейской автономной области, Магаданской области и Чукотки 200 млн рублей кредитных средств на проведение сезонных работ, в том числе с учетом действия механизма льготного кредитования аграриев по ставке не более 5% годовых. Объем выдач увеличился на 20% по сравнению с 2021 годом.

Льготные кредиты в 2022 году получили производители зерновых культур, аграрии, занятые в мясном животноводстве, производстве молока и выращивании овощей. Клиенты направили средства на приобретение минеральных удобрений, сырья, кормов, средств защиты растений, горюче-смазочные материалы, ремонт сельхозтехники, на уплату взносов при страховании сельхозпродукции, покупку запчастей, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.

«Россельхозбанк – опорный банк агропромышленного сектора страны. Совместно с региональными министерствами сельского хозяйства на территориях присутствия филиала мы прилагаем много усилий, чтобы аграрии получали достаточное финансирование своей деятельности. В 2022 году нам не только удалось это обеспечить, но и показать рост в предыдущему году», – отметил директор Хабаровского филиала Россельхозбанка Алексей Белокопытов.

Россельхозбанк также активно развивает инструменты нефинансовой поддержки аграриев, в частности, цифровую площадку Свое Фермерство, которая позволяет существенно повысить эффективность бизнес за счет распространения успешных практик и внедрения новых технологий. На платформе можно найти новых клиентов, купить товары для сельского хозяйства, попробовать цифровые сервисы и продукты для агробизнеса, подобрать сотрудников в сфере АПК, воспользоваться базой знаний или поделиться своим опытом работы в агросекторе.