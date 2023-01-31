В 2022 году жители Хабаровского края стали чаще помогать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию

Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и выяснили, что в 2022 году количество благотворителей среди хабаровчан выросло на 2% по сравнению с прошлым годом. Среди абонентов оператора из каждой тысячи пользователей 20 регулярно отправляют СМС-сообщения с разной суммой пожертвования.

Чаще всего жители Хабаровского края жертвуют деньги на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Традиции благотворительности также сильны в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Самарской и Вологодской и Нижегородской областях.