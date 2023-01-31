Вынесло на встречку: иномарки раскидало по заснеженной дороге в Магадане

Два автомобиля разбились при лобовом столкновении в Магадане Фото: УГИБДД по Магаданской области

Авария произошла ранним утром 31 января на Дукчинском шоссе. «Лексус» ехал следом за «Тойотой» в сторону зоны отдыха «Горняк». Водитель не выдержал безопасное расстояние и врезался в едущую впереди машину. От удара «Лексус» развернуло и вынесло на встречку, где он влетел в «Сузуки».

- При лобовом столкновении пострадали водители «Лексуса» и «Сузуки». Их с травмами увезли на «скорой» в областную больницу, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают детали и обстоятельства аварии. Водителей призывают не переоценивать свои возможности и соблюдать ПДД.

Последствия аварии на Дукчинском шоссе Фото: УГИБДД по Магаданской области

Водителей двух иномарок забрали в больницу Фото: УГИБДД по Магаданской области

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