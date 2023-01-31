Ужинай как настоящий мажор: жители Хабаровска могут выиграть красную икру в эфире ТВ-3

Фото: ТВ-3

Телеканал ТВ-3 и фуд-блогеры YouTube-канала «Кушать хочу», которые специализируются на приготовлении гигантских блюд, создали самый большой в мире бургер с красной икрой! Это уникальное достижение было официально зарегистрировано в Международной книге рекордов «ИНТЕРРЕКОРД» и в «Реестре рекордов России». Также ТВ-3 предложил своим зрителям конкурс под слоганом «Ужинай как настоящий мажор!», где телезрители могут стать счастливыми обладателями красной икры.

Фото: ТВ-3

Для самого большого бургера потребовалось:

Яйца – 20 штук

Сыр (твёрдый) – 1500 грамм

Майонез – 800 грамм

Икра (красная) 5000 грамм (да-да, 5 килограмм!)

Булка (диаметром 30 см) – 2 штуки (4 половинки)

По результатам замера параметры готового бургера:

Высота: 21 см

Диаметр: 30 см

Вес: 7 401 грамм, то есть практически 7 с половиной килограмм!

Таким образом канал поддержал старт показа сериала «Мажор» производства продюсерской компании «Среда». С 30 января по будням, с понедельника по четверг, в 20:30 телеканал ТВ-3 впервые выпустит в эфир популярный драматический детективный сериал с Павлом Прилучным в рамках вечерней линейки «Ужин с детективом». Весь этот год телезрителей будут ждать на ТВ-3 захватывающие сериалы, которые отличает нетривиальный сюжет, необычный главный герой и то, что все они произведены в России. Символом перехода от популярного зарубежного продукта к любимому отечественному и стал бургер с красной икрой.

Также ТВ-3 предложил своим зрителям конкурс под слоганом «Ужинай как настоящий мажор!» Ищите во время показа сериала «Мажор» на экране специальные плашки с кодами, присылайте их в комментариях в группы канала:

https://vk.com/kanal_tv3

https://t.me/tv3russia

https://ok.ru/group/52030288756916

Наслаждайтесь изысканным «Ужином с детективом»! Победители и счастливые обладатели красной икры будут определены среди участников случайным образом.

Сериал «Мажор» рассказывает про молодого избалованного сына олигарха Игоря Соколовского, который в качестве наказания попадает на «исправительную работу» в отделение полиции к суровым и немногословным сотрудникам, с которыми имел наглость вступить в конфликт накануне. Так органы правопорядка получают нового талантливого полицейского, а сам Соколовский начинает одну за другой раскрывать страшные тайны членов своей семьи и своего окружения.

«Мажор» стал первым оригинальным отечественным сериалом, права на показ которого приобрела крупнейшая мировая стриминговая платформа. А позже права на адаптацию сериала также купили представители ведущих западных рынков. История отбившегося от рук богатого наследника, отправленного на перевоспитание в обычный отдел полиции, уже много лет остаётся одной из самых востребованных у зрителей, что подтвердил свежий успех 4-го сезона и фильма «Мажор в Сочи».

Включайте настоящий детективный хит с Павлом Прилучным «Мажор» на ТВ-3 с понедельника по четверг в 20:30.