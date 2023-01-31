Предприниматели Хабаровского края получат землю под импортозамещение без торгов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чтобы стимулировать развитие экономики и развивать производство собственной продукции, власти страны в 2022 году ввели новую меру поддержки. Предприниматели, в том числе и в Хабаровском крае, могут взять землю без торгов, чтобы обустроить на ней импортозамещающее производство. В аренду можно взять как государственные, так и муниципальные участки. Главное условие - производимая продукция должна попадать в список, утвержденный в регионе.
- В регионе уже выдано 34 участка земли. Больше всего мера востребована среди сельхозпроизводителей. Территории используют для разведения скота и выращивания агрокультур, - рассказал Никита Матвеев, министр имущества Хабаровского края.
Предпринимателям нельзя использовать арендные земли для целей, отличающихся от тех, что указаны в договоре.
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