Власти Хабаровского края, московский МАРХИ и ТОГУ подписали соглашение о сотрудничестве Фото: минстрой Хабаровского края

Московский архитектурный институт (МАРХИ) и Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) вместе с правительством края подписали трехстороннее соглашение. Оно станет основой для сотрудничества в сфере профориентации, научных исследований, конгрессно-выставочных мероприятий.

- Нам пригодятся опыт и знания МАРХИ, выпускники которого работают над мастер-планом Хабаровска. Скоро в регионе начнется проектирование и строительство нового корпуса Дальневосточного художественного музея, межвузовского кампуса и одной из самых протяженных набережных в России, - сказал Керим Сунгуров, зампред правительства края по вопросам строительства.

Подписанное соглашение позволит студентам ТОГУ проходить стажировки в московском вузе, онлайн-обучение, воплощать в жизнь совместные проекты, обмениваться информацией.

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