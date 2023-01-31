Субсидированные перелеты в ДФО продлили до 2025 года Фото: АО «Авиакомпания «Аврора»

Жители региона в прошлом году активно пользовались возможностью покупать билеты на авиарейсы по сниженной цене. Правительство РФ субсидировало перелеты по 37 социально значимым маршрутам в ДФО. В этом году программу решили продлить, но на этот раз сразу до конца 2025-го. Постановление, утверждающее изменения в правилах предоставления субсидий, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно вступило в силу 23 января 2023 года.

Напомним, что из Хабаровского края жители могут летать по субсидированным маршрутам в Москву, Якутск, Благовещенск и многие другие города России. В 2022-м возможностью воспользовались больше 350 тысяч пассажиров.

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