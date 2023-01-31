«Парту героя» в честь погибшего добровольца открыли в шестой гимназии Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске гимназия № 6 поставила в своем холле «Парту героя». Она посвящена выпускнику гимназии Ярославу Мищенко, который погиб во время конфликта в ДНР. Туда он уходил добровольцем. Парту поставят в холле, где уже есть мемориальная доска. Сфотографироваться за ней смогут лучшие ученики гимназии, сообщили в мэрии Хабаровска.

На открытии парты побывали представители проекта «Парта героя», совета «Боевого братства», ветераны, офицеры, сотрудники управления образования, руководство и ученики школы. С приветственным словом выступила директор гимназии, отметив, что Ярослав Мищенко останется в памяти каждого учителя, а ученики будут знать, что это тот человек, которым можно гордиться.

Ярослав Мищенко выпустился из гимназии в 2000 году. В 2014 году поехал в Донбасс. А в 2015 году он погиб в страшном бою, но успел принять мужественное решение - скомандовал пяти товарищам отойти на безопасное расстояние, а сам принял огонь на себя. Огнестрельные ранения, которые получил доброволец, оказались несовместимы с жизнью. Его товарищи тогда смогли вынести тело с поля боя и забрать в Донецк.

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