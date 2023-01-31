В Хабаровске подростковая преступность снизилась на 23 процента Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске подвели итоги работы за прошлый год городской комиссии по делам несовершеннолетних. Как отметили участники расширенного заседания, подростковая преступность снизилась на 23,4 процента. За прошлый год в районе 881 семья оказалась в социально опасном положении, 373 семьи удалось вывести из кризисной ситуации.

- В прошлом году комиссиями было проведено 145 заседаний, рассмотрено 463 вопроса, органам системы профилактики дано 1032 поручения. Всего было рассмотрено 4002 персональных дела, проведено 2079 рейдовых мероприятий, в том числе по местам концентрации молодежи, по месту жительства, а также с целью выявления семейного неблагополучия, - сказала Лела Круш, начальник управления по социальной работе с населением.

На этот год обозначено шесть направлений для комиссии, в их числе профилактическая работа, касающаяся недопущения семейного насилия и жестокости по отношению к детям, а также организация занятости подростков. Во внимание взяли и организацию досуга. За 2022 год на секции пошли заниматься почти восемь тысяч человек. Глава города Сергей Кравчук предложил к вопросу занятости привлекать и хабаровский бизнес.

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