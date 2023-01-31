В Хабаровске появился лазер для профилактики рака кожи Фото: Правительство Хабаровского края

В хабаровском краевом кожно-венерологическом диспансере появился новый лазер для профилактики рака кожи. Инновационное отечественное оборудование закупили на деньги Фонда ОМС и уже начали применять в работе. Как сообщили в минздраве Хабаровского края, рак кожи занимает первое место среди всех видов онкологических патологий, однако если вовремя диагностировать предраковые болезни, то с недугом можно справиться.

Одним из главных способов лечения предраковых заболеваний является фотодинамическая терапия. В Хабаровске она стала доступна благодаря новому лазеру. На нем проводится терапия для пациента с актиническим кератозом - новообразованиями на лице. Лазер направленного действия разрушает новообразования.

- Наша задача - остановить процесс, чтобы он в дальнейшем не перешел в злокачественный. Это оборудование эффективно применяется и при лечении ожогов, рубцов, различных хронических кожных заболеваний - возможности у него достаточно широкие, - говорит Зоя Фролова, заместитель главного врача по медицинской части.

При этом врачи рекомендуют не забывать о профилактике заболеваний. Кожу необходимо защищать от солнечных лучей, а при появлении высыпаний срочно обращаться к специалистам.

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