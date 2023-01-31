Михаил Дегтярев встретился с потомками легендарного снайпера Сталинградской битвы Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с родственниками и земляками Героя России Максима Пассара - снайпера легендарной Сталинградской битвы. Мероприятие проходило в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова, где хранится Золотая Медаль Героя России, сюда прибыли племянники снайпера, внучка, а также земляки героя.

- Победа, которую 80 лет назад наша страна одержала в Сталинградской битве, окончательно переломила ход Великой Отечественной войны. И сегодня мы встречаемся у Золотой звезды Героя России, знаменитого снайпера Максима Пассара, - сказал Михаил Дегтярев.

Звание Героя России было присуждено Пассару в 2010 году. В Хабаровском крае вопросу сохранения памяти о героях и их подвигах уделяют большое внимание. Во времена Великой Отечественной войны из солдат-дальневосточников была сформирована 422-я стрелковая дивизия. В 1943 году ее переименовали в 81-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

Сейчас эта дивизия защищает родину на СВО. История Максима Пассара подтверждает, что для памяти нет срока давности. Земляки, ветераны, коллектив школы в Найхине повлияли на то, чтобы награда нашла героя спустя много лет. А потомки Максима Пассара принимают участие в спецоперации.

Медаль Героя России будет представлена на постоянной экспозиции в музее. Увидеть ее сможет каждый посетитель.

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