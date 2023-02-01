Власти Хабаровского края повысят популярность профессии учителя Фото: минобрнауки Хабаровского края

2023-й объявлен в России Годом наставника и педагога. В Хабаровском крае уже продумали план мероприятий, которые будут направлены на повышение популярности профессии. Всего их будет больше 100. Совсем скоро состоится открытие Года педагога и наставника, потом будет объявлен конкурс «Учитель года Хабаровского края». Среди запланированных акций - слет лидеров профмастерства, большая учительская неделя, форум классных руководителей и многое другое.

- Это не только повод поблагодарить преподавателей, но и дать им возможность для профессионального развития. Поддержка на таком высоком уровне подчеркивает то, как важна их работа. Эти люди работают с будущим нашей страны, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки края.

Тематический год поможет вызвать интерес к профессии учителя у молодежи. В регионе работает 48 педагогических классов, в них обучается больше 600 школьников, которые кроме базовой учебной программы изучают особенности профессии и получают навыки для работы в образовательных учреждениях.

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