Ледовая переправа открылась в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае на учет поставлена еще одна ледовая переправа. Она проходит через Амур в районе поселке Черный Мыс на 114 километре Майкано-Силасунской магистрали. Длина зимника - 1,7 километра. Он выдерживает нагрузку до 40 тонн.

- Сейчас в регионе открыто 20 переправ: по три в Аяно-Майском и районе имени Полины Осипенко, по две в Верхнебуреинском, Хабаровском и районе имени Лазо, четыре в Охотском, по одной в Николаевском, Амурском, Комсомольском районах и Хабаровске, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Каждая из официально открытых ледовых переправ отвечает требованиям безопасности.

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