С бутылкой на набережной: хабаровчанин ограбил магазин, оставив паспорт на кассе

Мужчину осудят за ограбление магазина в Хабаровске Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Необычное ограбление магазина произошло в сентябре прошлого года. 35-летний хабаровчанин зашел в супермаркет на Амурском бульваре. Мужчина несколько минут ходил между стеллажами с алкоголем. Взяв одну из бутылок со спиртным стоимостью около трех тысяч рублей, он прошел мимо кассы, кинув на стол продавцу свой паспорт. Грабитель вышел из супермаркета и пошел на набережную.

- Сотрудники магазина обратились в полицию. Благодаря оставленному документу личность преступника удалось быстро установить. Его задержали во время оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Грабеж». Он признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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