С бутылкой на набережной: хабаровчанин ограбил магазин, оставив паспорт на кассе

Мужчину осудят за ограбление магазина в Хабаровске
Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Необычное ограбление магазина произошло в сентябре прошлого года. 35-летний хабаровчанин зашел в супермаркет на Амурском бульваре. Мужчина несколько минут ходил между стеллажами с алкоголем. Взяв одну из бутылок со спиртным стоимостью около трех тысяч рублей, он прошел мимо кассы, кинув на стол продавцу свой паспорт. Грабитель вышел из супермаркета и пошел на набережную.
- Сотрудники магазина обратились в полицию. Благодаря оставленному документу личность преступника удалось быстро установить. Его задержали во время оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Грабеж». Он признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru