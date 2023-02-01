Больше 40 школ и техникумов получат новую технику в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Хабаровском крае обновят оборудование в 41 учебном заведении. Новые компьютеры и интерактивные доски поступят к началу учебного года в 2023 году. На закупку выделят 131 миллион рублей.

- Будут приобретены ноутбуки для учеников, педагогов и управленцев, принтеры, сканеры, интерактивные ЖК-панели. Новую технику также будут использовать для работы с цифровыми образовательными платформами, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Напомним, для учителей, учеников и родителей была разработана цифровая платформа «Моя школа», где хранится верифицированный образовательный контент. На сервисе отображаются достижения учеников, есть возможность видеосвязи и чат с преподавателями, а также много других дополнительных функций. С 2023 года использование платформы стало обязательным.

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