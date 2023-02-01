Три «умные» спортивные площадки откроются в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

Три «умные» спортивные площадки откроются в Хабаровске в 2023 году Фото: минспорта Хабаровского края

Хабаровский край получил 78 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках нового проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». За эти средства в регионе появится три «умные» площадки для занятий спортом с подключением к интернету.

- Подключившись к Wi-Fi, посетители смогут выбрать индивидуальную тренировку и отслеживать правильность выполнения упражнений. На всех тренажерах будут QR-коды, с помощью которых можно будет получить инструкцию по выполнению упражнений. На территории рядом с ареной «Ерофей» уже открыта первая часть «умной» площадки, которую достроят к июню, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

Еще одна площадка будет располагаться в Южном микрорайоне Хабаровска на стадионе школы №52. А третья откроется в Комсомольске на территории физкультурно-оздоровительного комплекса имени Ивана Трегубова.

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