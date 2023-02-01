Отлов бездомных собак продолжится в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске продолжают отлавливать уличных животных. С 1 по 25 января специалистам удалось поймать 101 собаку и 21 кошку.

- В 2023 году Хабаровск получил 17,8 миллиона рублей от правительства края. На эти деньги можно будет отловить 1 161 животное без владельцев, - сказал Алексей Давыдов, представитель управления ЖКХ и эксплуатации жилфонда Хабаровска.

Выделенное финансирование не покрывает потребности города. По предварительным подсчетам, нужно больше 26 миллионов, что позволит отловить 1 918 животных.

Напомним, что пойманных собак вакцинируют, стерилизуют и чипируют, после чего снова выпускают на улицу. На постоянном содержании остаются только агрессивные животные, которые угрожают жизни и здоровью хабаровчан. Сегодня в спецприютах находятся 28 таких собак.

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