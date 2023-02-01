Заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом выросла в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 23 по 30 января в Хабаровском крае снова вырос уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Количество пациентов за неделю увеличилось на 25%. Сложная ситуация отмечается в краевой столице, Солнечном, Амурском, Хабаровском, Советско-Гаванском и районе имени Полины Осипенко. Больше всего заболевших среди детей.

- На карантин сейчас закрыто две школы, четыре детсада, 14 классов и 19 групп, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Больше всего случаев заражения приходится на грипп, риновирусы, ковид и некоторые другие вирусы. Пациентов с COVID-19 стало на семь процентов больше по сравнению с прошлой неделей. Жителям края рекомендуют соблюдать масочный режим в общественных местах и чаще мыть руки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.