Патриотическая акция «Снежный десант» стартовала в хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

С 25 января по 5 февраля в Хабаровском крае будет проходить Всероссийская акция «Снежный десант». Ее участниками в регионе стали 120 бойцов-активистов, представителей Российских студенческих отрядов (РСО). Они отправятся по небольшим населенным пунктам края, где проведут мастер-классы и занятия для школьников, помогут пожилым людям.

- «Снежный десант» побывает в селах Благодатное, Георгиевка, Бичевая, Соколовка, Пивань, Снежное, в поселке Хор, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Участники РСО также присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ, в рамках которой помогали упаковывать гумпомощь для семей мобилизованных.

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