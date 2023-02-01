Иммунизацию против кори проведут в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае прошел опрештаб, во время которого обсудили ситуацию с заболеваемостью корью в стране. За последний месяц число заражений выросло в шести регионах России. Чтобы не допустить эпидемии в Хабаровском крае, было принято решение принять превентивные меры по профилактике заболевания.

- Скоро выйдет проект постановления главного санитарного врача РФ о проведении подчищающей иммунизации на территории страны. Прошу региональный минздрав проработать вопрос о дополнительных поставках вакцины против кори, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Вакцинироваться против кори нужно всего раз. Если не сделать прививку, шанс заразиться при контакте с больным человеком практически 100%. Болезнь тяжело протекает у взрослых, вызывая осложнения и даже смертельный исход.

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