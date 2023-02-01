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НовостиОбщество1 февраля 2023 6:56

Творческие команды Хабаровского края поборются за федеральные гранты

Фонд конкурса составляет четыре миллиарда рублей
Александра ЯВИЩЕНКО
Творческие команды Хабаровского края поборются за федеральные гранты

Творческие команды Хабаровского края поборются за федеральные гранты

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жители Хабаровского края могут принять участие в борьбе за гранты на поддержку проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 20 марта 2023 года на сайте фондкультурныхиницатив.рф. Победители получат гранты на общую сумму четыре миллиарда рублей.

- В 2022 году 12 проектов региона получили 67,5 миллионов рублей. Форма практически не ограничена – от литературы и моды до саунд-дизайна и мультимедиа, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Стать участниками конкурса могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели. Победителей определят в девяти номинациях.

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