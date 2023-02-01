Творческие команды Хабаровского края поборются за федеральные гранты
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Жители Хабаровского края могут принять участие в борьбе за гранты на поддержку проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 20 марта 2023 года на сайте фондкультурныхиницатив.рф. Победители получат гранты на общую сумму четыре миллиарда рублей.
- В 2022 году 12 проектов региона получили 67,5 миллионов рублей. Форма практически не ограничена – от литературы и моды до саунд-дизайна и мультимедиа, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.
Стать участниками конкурса могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели. Победителей определят в девяти номинациях.
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